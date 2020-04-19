Zonguldak'ta 17 hasta daha koronavirüsü yendi

Zonguldak'ta, Ereğli Devlet Hastanesi'nde korona testleri pozitif çıkan, yaşları 40 ile 70 arasında değişen 17 hasta, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KARANTİNA SÜRECİNİ EVLERİNDE TAMAMLAYACAKLAR

Sağlık personeli tarafından hastalara, 14 gün karantina altında kalacaklarını ve bununla birlikte bu karantina döneminde neler yapacakları konusunda bilgiler verildi.

Hastaneden taburcu edilen hastalar, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve sağlıklarına kavuşmalarında büyük emeği olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.