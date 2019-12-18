Zonguldak'ta 18 ilkokul öğrencisi zehirlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ilköğretim okulunda öğlen kantinden yedikleri lahmacun ve pide sonrası öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

18 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Rahatsızlık geçiren 18 öğrenci farklı zamanlarda Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine geldi. Hastanede serum verilerek tedavileri gerçekleşen 18 öğrenci taburcu edildi. 18 öğrenci ve velisi daha sonra polis karakoluna giderek ifade verdi.

GÖZALTINA ALINAN KANTİNCİ SERBEST BIRAKILDI

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okulun kantin işletmecisi A.B.'yi gözaltına alındı. İfadesi alınan kantin işletmecisi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

LAHMACUNLARDAN NUMUNE ALINDI

Olay sonrası Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zehirlenmeye neden olduğu şüphesiyle satılmayan lahmacun ve pidelerden numune aldı. Lahmacun ve pidelerin Kepez Mahallesi’nde faaliyet gösteren pide salonundan alındığı belirtildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.