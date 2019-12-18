taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8873
Euro
6.5637
Altın
1476.54
Borsa
111073.69
Gram Altın
279.52
Bitcoin
38961.15

Zonguldak'ta 18 ilkokul öğrencisi zehirlendi

Zonguldak’ta bir ilköğretim okulundan 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA | 18.12.2019 - 00:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ilköğretim okulunda öğlen kantinden yedikleri lahmacun ve pide sonrası öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

18 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Rahatsızlık geçiren 18 öğrenci farklı zamanlarda Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine geldi. Hastanede serum verilerek tedavileri gerçekleşen 18 öğrenci taburcu edildi. 18 öğrenci ve velisi daha sonra polis karakoluna giderek ifade verdi.

GÖZALTINA ALINAN KANTİNCİ SERBEST BIRAKILDI

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okulun kantin işletmecisi A.B.'yi gözaltına alındı. İfadesi alınan kantin işletmecisi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

LAHMACUNLARDAN NUMUNE ALINDI

Olay sonrası Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zehirlenmeye neden olduğu şüphesiyle satılmayan lahmacun ve pidelerden numune aldı. Lahmacun ve pidelerin Kepez Mahallesi’nde faaliyet gösteren pide salonundan alındığı belirtildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

0
Ordu'da motosikletli kamyonetin altına girdi

Ordu'da motosikletli kamyonetin altına girdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir