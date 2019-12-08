Zonguldak'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak'ta Filyos beldesinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Batuhan O. hakimiyetindeki otomobil ile Çaycuma istikametinden Filyos istikametine seyir halinde olan Erdal A. hakimiyetindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Batuhan O. hakimiyetindeki araçta bulunan Sinem E., Didem E., Alperen S. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi ve diğer sürücü Erdal A. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.