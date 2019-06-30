Zonguldak'ta 22 bin kök hint keneviri ekenler yakalandı

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesindeki 2 dönümlük tarlada, hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine, dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Tarlaya, sabah saatlerinde, drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, 22 bin kök hint keneviri ele geçirdi. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde arsanın etrafının çalı ve mısırlarla kapatılarak hint kenevirlerinin gizlenmek istendiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili İ.A, S.A, E,Ö, S.K.’yı gözaltına alırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan İ.A, S.A, E,Ö, S,K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ve Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 22 bin kök hint keneviri ise önce jandarma ekiplerince söküldü, ardından imha edildi.













