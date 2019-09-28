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Zonguldak'ta 23 yaşındaki kayıp kız sonunda bulundu

Gökçebey ilçesinde 23 yaşındaki İ.K., jandarmanın uzun uğraşları sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

İHA | 28.09.2019 - 15:27..
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İlçeye bağlı Hacımusa köyünde yaşayan S.K, perşembe günü sabah saatlerinde İlçe Jandarma Karakoluna giderek kızının evden çıkarak gittiğini, nereye gittiğini bilmediğini ve haber alamadığını söyleyerek kayıp müracaatında bulundu.

ORMANLIK ARAZİDE BULUNDU

Jandarma ekipleri kayıp kızın bulunması için arama çalışması başlatırken, köy halkı da aramalara eşlik etti. Yoğun çalışmalar sonucunda kayıp olan İ.K., saat 17.30 sıralarında Hacımusa köyünün üst kısmında bulunan ormanlık arazide bulundu.

Zonguldak'ta 23 yaşındaki kayıp kız sonunda bulundu

YOĞUN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk kontrolü yapılan kayıp İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, girmiş olduğu psikolojik bunalım sonucu yalnız kalmak için ormanlık araziye gittiğini söylediği ifade edildi.

Dünden beri kızından haber alamayan acılı baba S.K.'nin korku içindeki bekleyişi, jandarmanın yoğun çalışmaları ile mutlu sona erdi.

Zonguldak'ta 23 yaşındaki kayıp kız sonunda bulundu

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