Zonguldak'ta alkollü sürücü kaza yaptı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde kaza meydana geldi.

Tayfun O. (25) yönetimindeki 67 TG 487 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yoldaki düğün salonu girişinde bulunan 34 TZ 7125 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Tayfun O. ile aynı araçta bulunan Mücahit A. (19) yaralandı.

Diğer aracın sürücüsü Sinan Siner ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinan Siner, aracı ile düğünde olan ailesini almak için geldiği sırada otomobilin kendi kullandığı aracın üzerine düştüğünü söyledi.

10 DK ÖNCE TEZGAHINI TOPLAMIŞTI

Kazadan yaklaşık 10 dakika önce tezgahını topladığını söyleyen seyyar satıcı Zihni Gürle ise, “Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek. Kimse oturmuyordu. Tezgâhı toplamıştık. Masa sandalyede içerideydi. Düğün dağıldığı sırada olsaydı birçok insan ölebilirdi.” dedi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücü Tayfun O.’nun hastanede yapılan kontrolünde 72 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













