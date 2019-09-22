Zonguldak'ta araç 60 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü

Mehmet Akdeniz idaresindeki aracıyla köy içerisindeki yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

60 METREDEN YUVARLANDI

Kontrolden çıkan araç yaklaşık 60 metreden yolun sol tarafında bulunan dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan sürücüye kalp masajı yapıldı.

İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olaya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik devriye ekipleri müdahale etti. Mehmet A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



