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Zonguldak'ta araç şarampole uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı

İHA | 29.01.2020 - 06:12..
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde, Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan S.A.'nın (59) kullanmakta olduğu 06 FL 5943 plakalı araç yolun kaygan olması sebebi ile sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrilerek ters döndü.

1'İ BEBEK 5 YARALI

Olayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak 112 Acil Servis ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Çaycuma İtfaiyesinin de yardımları ile araçtan çıkarılan sürücüsü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan N.A.(57), A.R.A.(31), G.N.A.(29 ) ve 3 yaşındaki bebek C.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta araç şarampole uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Zonguldak'ta araç şarampole uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Zonguldak'ta araç şarampole uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Zonguldak'ta araç şarampole uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

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