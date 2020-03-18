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Yalan korona paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili paylaşımda bulunan şahıs, gözaltına alındı.

AA | 18.03.2020 - 12:18..
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Zonguldak'ta savcılık tarafından bir kişinin, sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına alındı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşımı yapan kişinin gözaltına alındığını belirterek, "'Devlet hastanemizde bir vefat olduğu ve karantinaya alındığı' gibi sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı. Böyle bir şeyin gerçeklik payı yok. Dün gece o paylaşımı yapan kişi emniyet tarafından gözaltına alındı, bugün de mahkemeye çıkarılacak." dedi.

Yalan korona paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

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