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Zonguldak’ta bayramda silah sıkma geleneği

Ramazan Bayramı sabahı silah sıkma geleneği, bu yıl da sürdü.

İHA | 04.06.2019 - 10:05..
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Zonguldak kent merkezinde bayramlarda gelenek haline gelen silah sıkma nedeniyle arife akşamı ve bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Önceki yıllarda silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulanmasına rağmen gelenek bu yıl da devam etti.Zonguldak’ta bayramda silah sıkma geleneği

2015 BAYRAMINDA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2015 yılında Kurban Bayramı’nda Taşbaca Mahallesi’nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

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