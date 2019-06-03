Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla, Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Metin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
GÖZALTINA ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.