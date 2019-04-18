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Zonguldak'ta bir araç dükkana girdi

Aracın viteste olduğunu fark etmeyen sürücü, kamyonet bir anda dükkanın içine daldı.

İHA | 18.04.2019 - 17:37..
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Zonguldak Alaplı ilçesinde inşaat ve mobilya malzemeleri satışı yapılan iş yerinin çalışanı Mustafa Demir iş yerine ait olan kamyonet dükkanın önüne çıktı. Bir müddet sonra araca gelen çalışan vitese takılı kamyonetin kontağını çevirince bir anda dükkana girdi.

Zonguldak'ta bir araç dükkana girdi

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Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Ayhan Akman yaşanan kazayla ilgili olarak, “Elemanımız arabayı viteste unutuyor, marşa basınca araba bir anda dükkanın içine giriyor. Cana bir şey olmamış. Mal yerine gelir” ifadelerinde bulundu.

Kamyonet ile dükkana daldı VİDEO

Zonguldak'ta bir araç dükkana girdi

Zonguldak'ta bir araç dükkana girdi

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