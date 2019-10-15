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Zonguldak'ta bir kamyon elektrik direğine çarptı

ontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı.

İHA | 15.10.2019 - 18:52..
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Zonguldak'ta akşam saatlerinde Ereğli -Zonguldak karayolunun Deli Hakkı mevkiinde kaza meydana geldi.

67 TA 309 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpıp yan yattı.

BURNU BİLE KANAMADI

Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Öte yandan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken yan yatan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Zonguldak'ta bir kamyon elektrik direğine çarptı

Zonguldak'ta bir kamyon elektrik direğine çarptı

Zonguldak'ta bir kamyon elektrik direğine çarptı

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