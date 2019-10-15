Zonguldak'ta bir kamyon elektrik direğine çarptı

“Barış Pınarı Harekatı” ’nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması için emniyet teşkilatı görevdeydi.

Kitapları hayatlarının merkezine alan Hayatımız Kitap Grubu, Adıyaman Belediyesi’nin de desteği ile “Adıyamanlı Şairlerle Şiir Dinletisi” etkinliğini gerçekleştirdi…

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Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Ancak bando krizi, burada da devam etti.