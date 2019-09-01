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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Ereğli ilçesi Plajlar mevkisinde 8 yaşındaki A.G., zamanında müdahaleyle hayata tutundu.

İHA | 01.09.2019 - 18:00..
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Kdz. Ereğli Plajlar mevkisinde yakınlarıyla denize giren A.G., akıntıya kapılarak hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Bağırmaya başlayan çocuğun sesini duyan vatandaşlar durumu Ereğli Belediyesi cankurtaran ekibine haber verilmesi üzerine cankurtaran ekipleri ve yakınları, zamanında müdahale ederek A.G.'yi sudan çıkardı.

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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