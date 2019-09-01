Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Kdz. Ereğli Plajlar mevkisinde yakınlarıyla denize giren A.G., akıntıya kapılarak hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı.
ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Bağırmaya başlayan çocuğun sesini duyan vatandaşlar durumu Ereğli Belediyesi cankurtaran ekibine haber verilmesi üzerine cankurtaran ekipleri ve yakınları, zamanında müdahale ederek A.G.'yi sudan çıkardı.
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SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.