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Zonguldak'ta borç kavgası ölümle bitti

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi balıkçı barınakların olduğu bölgede, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

İHA | 13.11.2018 - 05:50..
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Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Filyos beldesi balıkçı barınağında meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Dağlıoğlu (36) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrasında Dağlıoğlu, boğazından bıçakla kesilerek öldürüldü.

Jandarmayı gören ve olay yerinden kaçan 2 şüpheliden birisi olay yeri yakınlarındaki saklandığı yerde, diğeri ise jandarmanın yol emniyet çalışmasında gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta borç kavgası ölümle bitti

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