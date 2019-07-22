Zonguldak'ta düğünden dönen ailenin evi yandı

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Eskişehir'de evcil hayvan için tren 2 saat rötar yaptı

Yanında taşıdığı evcil hayvanı ile birlikte trene binerek yolculuk yapmak isteyen kadın, indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu.