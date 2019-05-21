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Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü Yunus ekibine çarptı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru yaralandı.

DHA | 21.05.2019 - 21:43..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

Motosikletli 'Yunus' ekibine, Emrah T. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, motosiklette bulunan polis memurları Fatih E. İle Zafer G. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polisler, özel hastaneye kaldırıldı.

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Emrah T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü Yunus ekibine çarptı

Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü Yunus ekibine çarptı

Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü Yunus ekibine çarptı

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