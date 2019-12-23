taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9407
Euro
6.5892
Altın
1480.86
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.909
Bitcoin
44907.6

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılarak yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 23.12.2019 - 06:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi merkezinde çalışırken açıkta olan elektrik tellerini fark etmeyen 18 yaşındaki Özcan Koraman, akıma kapılarak yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören iş arkadaşları 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Özcan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı belli oldu

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı belli oldu

56
4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden satışa çıkarıldı

4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden satışa çıkarıldı

12
Ercan Kont yaşamını yitirdi

Ercan Kont yaşamını yitirdi

15
Amatör lig maçında saha karıştı

Amatör lig maçında saha karıştı

1
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

2
İzmir'de üç büyük ilçeye 2 gün su verilemeyecek

İzmir'de üç büyük ilçeye 2 gün su verilemeyecek

6
Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı

Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir