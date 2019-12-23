Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

1 Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi Trabzon Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçerken, araçların geldiğini öğrenen vatandaşlar yolu kapattı.

2 Öğrenci grubu bir kişiyi darbetti bir kişi de bıçakladı Bakırköy'de bir lise öğrencisi, başka bir öğrenci grubu tarafından bıçaklandı. Aynı öğrenci grubu başka bir öğrenciye saldırdığı anları ise cep telefonuyla kaydetti.

3 4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden satışa çıkarıldı Turizm ve konut imarlı toplam değeri 457 milyon lira olan 4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden verilen ilanlarla satışa çıkarıldı.

4 Ercan Kont yaşamını yitirdi 77 yaşındaki tiyatro oyuncusu Ercan Kont, Adana’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

5 Amatör lig maçında saha karıştı Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçında, her iki takımın oyuncuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı.

6 İzmir'de üç büyük ilçeye 2 gün su verilemeyecek İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan su taşıyan ana boru hattındaki arıza nedeniyle 3 ilçede 2 gün boyunca su kesintisi uygulanacak.