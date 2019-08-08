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Zonguldak'ta fındık işçileri birbirine girdi

Alaplı ilçesinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

DHA | 08.08.2019 - 06:28..
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İlçeye bağlı Mollabey köyünde, ilçeye fındık toplamak için gelen işçiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Mahallede yaşayan gençler araya girmek isteyince kavga daha da büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Jandarma ve komandoların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Zonguldak'ta fındık işçileri birbirine girdi

"KAVGAYI ENGELLEMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDILAR"

Mollabey köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk, mevsimlik işçilerin kendi aralarında kavga çıkardığını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu illerinden Mollabey köyüne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler, kendi aralarında kavga etmeye başladılar. Mollabey gençleri de kavgayı ayırmak isterken onlara da saldırı oldu. Mevsimlik işçiler taş, demir ve sopalar atmaya başladı. Olayı önlemek için çok büyük bir çaba gösterdik. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek büyümesini önledi" dedi.

Zonguldak'ta fındık işçileri birbirine girdi

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