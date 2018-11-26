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Zonguldak’ta hamsi bereketi

Karadeniz’de palamut bereketinin ardından Zonguldak açıklarında balıkçılar yaklaşık 500 ton hamsi avladı.

İHA | 26.11.2018 - 13:39..
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Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop’tan yola çıkan balıkçı tekneleri, Zonguldak’ta tonlarca hamsi avladı. Yaklaşık 30 tekne 30 ila 40 ton aralığında hamsi avlayarak Kilimli limanına yanaştı.

Zonguldak’ta hamsi bereketi

"HAMSİ BOL, GARİBAN DA YESİN"

Tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye’nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Ali Özdemir, “Bu sene hamsi bol, gariban da yesin. Ama bir sorunumuz var. Büyük bir teknemiz taşa vurdu. Arkadaşlarımız onunla uğraşıyor. Yine 500 ton hamsi var. Şu an 15-20 teknemiz limana girdi. Diğerleri liman dışında bekliyor. Herkesin göz hakkını veriyorlar. Vatandaş da dua ediyor.” diye konuştu.

Zonguldak’ta hamsi bereketi

"HER TEKNEDE 30-40 TON ARASINDA VAR"

Trabzon’dan gelerek Zonguldak açıklarında hamsi avladıklarını belirten Yılmaz Koç, “Bu sene balıkçılık Kdz. Ereğli ve Zonguldak açıklarından başladı. Hemen hemen her teknede 30 ila 40 ton arasında var. Balığı tezgahlara yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda balık yetmiyor. Sadece bu bölgede olduğu için böyle oluyor. Bir aracın nakliyesi 5-6 bin lira, masraflar biniyor. Mazot pahalı, köpükler pahalı. Balıkçıya bakıyorsunuz para kazanamıyor. Tek nokta olduğu için balık yetmiyor. Şimdi buradan balık Trabzon’a gidecek. Bunu satacak adam da üzerine bindiriyor. Fiyatlar o yüzden yüksek oluyor. Trabzon, Ankara, İstanbul her bölgeye balık gidiyor. Deniz bu bol olursa balık ucuzlar. Biz istiyoruz ki 100 ton balık tutalım. O zaman ucuzlar. Ama 20-30 ton balıkla olmuyor.” diye ifade etti.

Vatandaşlar da ellerine aldıkları poşetlerle teknelerin başında bekleyerek hamsi aldı.

Zonguldak’ta hamsi bereketi

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