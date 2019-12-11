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Zonguldak'ta hastaneye götürülen mahkum firar etti

Zonguldak’ta hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.

İHA | 11.12.2019 - 04:00..
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Zonguldak'ta, 25 yaşındaki Ahmet K. iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası ile önceki gün jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK RAPORU İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri akşam saatlerinde hırsızlık zanlısını cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine götürdü.

HASTANEDEN KAÇTI

Burada muayenesi yapılan zanlı jandarmanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak hastanenin yakınında bulunan dereye kaçtı. Jandarma ekiplerinin yakalamak için peşinden koştuğu zanlı izini kaybettirmeyi başardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gelirken polisten de destek istendi.

FARARİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ve polis ekiplerinin saatler süren aramalarına karşılık firar eden hırsızlık zanlısı bulunamadı. Jandarma ekipleri firari zanlıyı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak'ta hastaneye götürülen mahkum firar etti

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