1 İran’daki uçak kazasında ölenler anıldı Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden 176 kişi, Kiev'deki havaalanında anıldı.

2 Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi Kilimli ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı.

3 ABD'de 1,8 milyon insan daha kanser riski altında ABD'de kanserin neden olduğu ölümlerin 1991 yılından bu yana yüzde 29 azaldığı belirtilirken, 2020'de 606 bin civarında kanser kaynaklı ölümün gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

4 NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

5 Tunceli'de çok sayıda cinsel istismar, halkı sokağa döktü Pertek ilçesşnde çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, olayı duyan ilçe sakinleri tepki göstermek için sokağa çıktı.

6 Peru'da sel felaketi: 28 ölü Güney Amerika ülkesi Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.