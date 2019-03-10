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Zonguldak'ta ilkokul mezunu kadının sanat başarısı

Zonguldak'ta ilkokul mezunu 2 çocuk annesi Selma Aydın, bugüne kadar yayınladığı 4 kitabın yanı sıra söz ve müziği kendisine ait 30 Türk sanat müziği besteledi.

DHA | 10.03.2019 - 11:43..
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Ev kadını Selma Aydın, Mayıs 2011'de, çocukluk anıları ve şiirlerden oluşan 252 sayfalık 'Kırkımdan sonra azmadım kırkımdan önce yazmadım' adlı ilk kitabını çıkardı.

ÖĞRENME AŞKIYLA YAŞIYOR

Selma Aydın, ardından 2013'te  'Rutubet Böcekleri' adlı roman, 2016'da 'Üvey şehirler' ve 'Yolsuz dere' adlı kitaplarını yayınladı.

Aydın, ayrıca edebiyata olan düşkünlüğü ve öğrenme aşkıyla kendisini geliştirmeye devam etti.

İlkokul mezunu olmasına rağmen dernek çalışmaları, müzik çalışmaları ve korolarda görev alıp konser ve festivallerde sunuculuk yapmaya başladı.

Zonguldak'ta ilkokul mezunu kadının sanat başarısı


SANATLA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Edebiyat ve sanatla yakından ilgilenmeye başladığında çevresindekilerin kendisine inanmadığını ve başaramayacağını söylediğini anlatan Selma Aydın, azmiyle bu algıyı ortadan kaldırdığını söyledi.

Zonguldak'ta ilkokul mezunu kadının sanat başarısı


"EĞİİTM ŞART

Aydın, "Ben bir ev kadınıyım. Eğitim şart fakat eğitim şansı bulamadım ben. Maddi imkansızlıklardan dolayı eğitimimi tamamlayamadım. Kendi kendimin öğretmeni oldum. Çocuklarımdan kalan bir çalışma masam var. Oradan dünyaya açılıyorum. Orada okuyorum, öğreniyorum. Üretmeye, çalışmaya devam edeceğim. Kadınlarımızda üretmeye ve çalışmaya devam etsin." dedi.

Zonguldak'ta ilkokul mezunu kadının sanat başarısı


30 BESTESİ VAR

5 yılda söz ve müziği kendisine ait 30 Türk Sanat Müziği bestesi yaptığını belirten Selma Aydın, "5 yıl önce ilk bestemi yaptım.Türk sanat müziği korolarına katıldım. Sunuculuklarını yaptım. Şiir yazıyordum. Deneme olarak beste yapmaya başladım. Bugün ise 30 bestem var. Bunu yaparken defalarca müzik eğitmenlerinden eğitimler aldım. Ankara'ya İstanbul'a gittim. En son olarak Zonguldak marşı besteledim. Geçen ay bu bestem Türk Sanat müziği korosuyla konser ile tanıtıldı. Çok sevildi" diye konuştu.

Zonguldak'ta ilkokul mezunu kadının sanat başarısı

Zonguldak'ta ilkokul mezunu kadının sanat başarısı

Zonguldak'ta ilkokul mezunu kadının sanat başarısı


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