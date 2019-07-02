Zonguldak'ta kadavra olmak isteyen adamı ölünce gömdüler

Zonguldak merkezde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Yukuşar, yaklaşık 13 yıl önce bir sağlık kurumuna gönüllü kadavra olmak isteğinde bulundu. İsteği bir süre sonra kabul edilen Yukuşar, "Bedenim çürümektense bilimin hizmetinde kullanılacağı için mutluyum" ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aradan yıllar geçmesinin ardından rahatsızlanan Yukuşar, Niğde'de bir bakımevine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Yukuşar, hayatını kaybetti. Cenazesi yakınları aracılığıyla memleketine getirilen Yukuşar için cenaze namazı kılındı. Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukuşar'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

"KADAVRA KONTENJANININ DOLU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Cenaze töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan yakın arkadaşı Recep Karaman, ilgili sağlık kurumuyla yasal prosedürler gereği irtibata geçtiklerini ifade etti. Ancak kurumun yeterli sayıda kadavrasının olduğunun belirtilmesi üzerine cenazeyi defnetmeye karar verdiklerini belirten Karaman, şöyle dedi:

"Hasan arkadaşım benim ilkokuldan arkadaşımdı. Uzun süre hastanede yattıktan sonra maalesef Zonguldak'ta bakım evi bulamadığımzdan Niğde'deki bakım evine gönderdik. Son dönemde de durumu ağırlaşınca vefat etti. Zonguldak'a getirerek son yolculuğuna uğurladık. Arkadaşımızın kadavra olmasıyla ilgili süreç vardı. Üniversitenin yeterli sayıda kadavrasının olduğunu ve Hasan kardeşimizi alamayacaklarını söylediler. Şu anda alma imkanlarının olmadığını söyleyince biz de Hasan kardeşimizi toprağa vereceğiz. Ailesi çok fazla razı değildi. İlla bir mezarı olmasını istiyordu."