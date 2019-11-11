Zonguldak'ta kamyonet deniz kenarına uçtu

Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Erol Bulut, maçlara çıkmadan önce dua ettiğini söyledi.

Cimil Yaylası'na yiyecek aramak için gelen bir tilki, kendisine ilgiyle yaklaşan ailenin ellerinden besleniyor.

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2020'yi sizin yılınız yapacak 4 adım

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