Zonguldak'ta kamyonet deniz kenarına uçtu

Zonguldak Yeni Mahalle Uzunkum Caddesi’nde, İl Özel İdaresi’ne ait Fikret Kalender (46) yönetimindeki kamyonet, Kilimli sahil yolu girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçtu.
TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI
Takla atarak kumsalda duran kamyonette sıkışan Kalender, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI
Fikret Kalender ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücünün takılı olan emniyet kemeri sayesinde araçtan yaralı kurtulduğu da belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.