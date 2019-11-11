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Zonguldak'ta kamyonet deniz kenarına uçtu

Takla atarak kumsalda duran kamyonet sürücüsünün hayatını, emniyet kemeri kurtardı.

DHA | 11.11.2019 - 15:51..
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Zonguldak Yeni Mahalle Uzunkum Caddesi’nde, İl Özel İdaresi’ne ait Fikret Kalender (46) yönetimindeki kamyonet, Kilimli sahil yolu girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçtu.

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI

Takla atarak kumsalda duran kamyonette sıkışan Kalender, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Zonguldak'ta kamyonet deniz kenarına uçtu

EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI

Fikret Kalender ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücünün takılı olan emniyet kemeri sayesinde araçtan yaralı kurtulduğu da belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Zonguldak'ta kamyonet deniz kenarına uçtu

Zonguldak'ta kamyonet deniz kenarına uçtu

Zonguldak'ta kamyonet deniz kenarına uçtu

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