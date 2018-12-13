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Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

İstanbul yolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı.

DHA | 13.12.2018 - 01:15..
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Zonguldak'ta 2 gündür yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde ise Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçları yolda kaldı.

Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

Kar lastiği veya zinciri olmayan bazı araçlar kayarak bariyerlere çarptı. Arızalanan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırılırken, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sürücüleri ise zincir takarak yoluna devam etti.

Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

YOLDA KALAN ARACIN BAGAJINA OTURDU

Otomobilin bagajının kapağını açıp oturan bir kişinin, arkasındaki aracın tamponuna ayaklarını koyup destek olmaya çalışması da ilginç görüntüler oluşturdu.

Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

Bagajda oturan genç, 'Bende mühendis olacak kafa varmış' dedi. Araç, uzun süren çabanın ardından yokuşu çıkmayı başardı.

Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

Polis, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

Karayolları ekipleri ise gece boyunca yolda iş makineleri ile kar temizleme çalışması yaptı.

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