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Zonguldak’ta karı-koca konserveden zehirlendi

Yedikleri konserve gıdadan clostiridium botulinum bakterisi sebebiyle zehirlenip felç olan çiftin, ayağa kalkması 6 aydan 1 yıla kadar sürebilir.

İHA | 02.12.2019 - 13:19..
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Ramazan ve Zuhriye Yıldız çifti, geçen 22 Kasım günü yedikleri gıdadan zehirlendi.

Sevk edildikleri BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alınan ve clostiridium botulinum bakterisi nedeniyle zehirlenen çiftin tedavileri sürüyor.

TÜM FONKSİYONLARI FELÇ OLDU

Nadir görülen bir bakterinin sebep olduğu olay sebebiyle bilinçleri açık olan çiftin tüm fonksiyonlarının felç olduğunu aktaran BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, “Verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda.

Zonguldak’ta karı-koca konserveden zehirlendi

1 YIL SÜREBİLİR

Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ayda 1 yılda sürebilir. Bunu zaman gösterecek” ifadelerine yer verdi. Bakteriye karşı çiftin tedavisi için gönderilen antitoksinler enjekte edildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na gönderilen numunelerden elde edilecek sonuca göre zehrin hangi yiyecekten bulaştığı tespit edilecek.

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