Zonguldak'ta kavga ettiği kişiyi silahla öldürdü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kavga eden Levent Gündüz ve Sezer Güney, bir gün sonra yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Levent Gündüz tabancayla ateş ettiği Sezer Güney'i ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sezer Güney, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Olay sonrası tutuklanan Levent Gündüz hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istedi.

'YANIMDAKİ ADAMI SANA DÖVDÜRTMEM' CİNAYETİ

İddianamede, Sezer Güney'in, husumetli olduğu Mustafa adındaki kişiyi darp edeceğini söylemesine sinirlenen Levent Gündüz'ün, "Yanımdaki adamı sana dövdürtmem." demesi üzerine ikili arasında kavga yaşandığı ve bir gün sonra Levent Gündüz'ün yolda karşılaştığı Sezer Güney'in kendisine saldırması üzerine yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek, öldürdüğü anlatıldı.

12,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın karar duruşmasına katılan tutuklu sanık Levent Gündüz, pişman olduğunu belirtti.

Levent Gündüz'ün haksız tahrik altında cinayeti işlediğine karar veren mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezasını 15 yıla indirdi. Duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasında indirimde bulunan heyet, Gündüz'e 12,5 yıl hapis cezası verdi.