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Zonguldak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA | 02.12.2019 - 21:07..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Devrek Yolu Caddesi üzerinde Kavaklık Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü refüje çarptı.

Motosikletten düşerek yerde sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan motosiklet yoldan kaldırılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı


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