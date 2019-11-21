Zonguldak'ta kedi 2 metre derinlikteki kuyudan kurtarıldı

Zonguldak'ın Fener semtinde bulunan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki kapalı tribünleri sağlamlaştırmak için yapılan kuyuya, yavru kedi düştü.

YAVRU KEDİYİ KURTARDI

2.5 metre derinliğindeki kuyudan çıkmayı başaramayan kedinin sesini, stadyumda antrenman yaptıran atletizm antrenörü Özgür Duman duydu.

Hemen kedinin yardımına koşan Duman, halat yardımıyla kuyuya inerek yavru kediyi kurtardı.

KEDİYİ SAHİPLENDİ

Ardından soğuktan donmak üzere olan yavru kediye yemek veren Duman, kediyi sahiplenerek evine götürdü.

Atletizm antrenörü Özgür Duman'ın bu anlamlı hareketi, mesai arkadaşları ve sporcular tarafından büyük alkış aldı.

"ONU BIRAKMAYACAĞIZ"

Atletizm antrenörü Özgür Duman, ''Çocuklarla antrenman esnasında yavru kedi sesi geldiğini fark ettim. Kapalı tribünlerin oraya gittiğimizde 2.5 metrelik kuyuya yavru kedi düştüğünü gördük. Şu an kurtardık onu. Bayağı dar bir bölümdü. Artık onu bırakmayacağız onu sahiplendik.'' dedi.