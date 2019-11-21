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Zonguldak'ta kedi 2 metre derinlikteki kuyudan kurtarıldı

Atletizm antrenörü 33 yaşındaki Özgür Duman, 2.5 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi kurtardı. Kediyi kurtarmayı başaran Duman, kediyi sahiplendi.

İHA | 21.11.2019 - 14:14..
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Zonguldak'ın Fener semtinde bulunan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki kapalı tribünleri sağlamlaştırmak için yapılan kuyuya, yavru kedi düştü.

YAVRU KEDİYİ KURTARDI

2.5 metre derinliğindeki kuyudan çıkmayı başaramayan kedinin sesini, stadyumda antrenman yaptıran atletizm antrenörü Özgür Duman duydu.

Hemen kedinin yardımına koşan Duman, halat yardımıyla kuyuya inerek yavru kediyi kurtardı.

Zonguldak'ta kedi 2 metre derinlikteki kuyudan kurtarıldı

KEDİYİ SAHİPLENDİ

Ardından soğuktan donmak üzere olan yavru kediye yemek veren Duman, kediyi sahiplenerek evine götürdü.

Atletizm antrenörü Özgür Duman'ın bu anlamlı hareketi, mesai arkadaşları ve sporcular tarafından büyük alkış aldı.

Zonguldak'ta kedi 2 metre derinlikteki kuyudan kurtarıldı

"ONU BIRAKMAYACAĞIZ"

Atletizm antrenörü Özgür Duman, ''Çocuklarla antrenman esnasında yavru kedi sesi geldiğini fark ettim. Kapalı tribünlerin oraya gittiğimizde 2.5 metrelik kuyuya yavru kedi düştüğünü gördük. Şu an kurtardık onu. Bayağı dar bir bölümdü. Artık onu bırakmayacağız onu sahiplendik.'' dedi.

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