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Zonguldak'ta kızı vermediniz kavgası

Kız isteme sırasında ziyaretinde olumlu cevap almayan aile ile kız tarafı arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

DHA | 15.08.2019 - 23:32..
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, saat 21.00 sıralarında kız isteme merasimi kavgaya dönüştü.

İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.’yi (19) istemeye gitti. Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı.

Bu sırada Meftun C. ile İbrahim G.'nin amcası Ali G. arasında kavga çıktı. Diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada Ali G., tabancayla ateş ederek evin camlarını kırdıktan sonra otomobile binerek kaçtı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, genç kızın babası Meftun C. ve amcası Adnan C. ile damat adayı İbrahim G. ve amcası Remzi G. yaralandı.

Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim G. ile Remzi G., Çaycuma Devlet Hastanesi’ne, Adnan C. ve Meftun C. ise Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Zonguldak'ta kızı vermediniz kavgası


Zonguldak'ta kızı vermediniz kavgası

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