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Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü

Gökçebey ilçesinde aydınlatma direğine çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

DHA | 20.07.2019 - 11:42..
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Zonguldak'ın Çukur Kavşağı'nda, feci bir kaza meydana geldi.

Ender Aktaş yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Havva Aktaş ve Fatma Kurubaş'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Ender Aktaş ile yanındaki Enes Aktaş, Esma Aktaş ve Ekin Aktaş, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü

GÜMÜŞHANE'DEN GELİRKEN KAZA OLDU

Ailenin memleketleri Gümüşhane'yi ziyaret ettikten sonra Zonguldak’a dönmek için yola çıktıkları, yolda da kazanın yaşandığı belirtildi.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü

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