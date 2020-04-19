Zonguldak'ta koronadan ölen kadını akrabaları defnetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kadının cenazesi, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Onurlu köyü aile mezarlığına getirildi.

Cenazeyi toprağa vermek için ailesi bir süre görevli bekledi.

GÖREVLİ GELMEYİNCE KENDİLERİ DEFNETTİ

Eğitimli personelin gelmemesi üzerine belediye cenaze aracında bulunan özel kıyafeti giyen, koronadan ölen kadının damadı A.K. ve torunu Y.E.Y.'ye, Onurlu Köyü Muhtarı Murat Bozkurt, köy imamı Okan Yılmaz ve Kızılay Alaplı Şube Başkanı Erkan Yılmaz da yardımcı oldu.



Alaplı Belediyesine ait kepçeyle mezarlık açıldı ve cenaze aile bireyleri tarafından tabut ile mezarlığa konulduktan sonra ardından yine kepçeyle üzerine toprak atıldı.

"SİZ TOPRAĞA VEREBİLİRSİNİZ"

Yaşanan olaya tepki gösteren aile yakınları, “Bize cenazeyi gömmek amacıyla resmi görevlilerin geleceği yönünde bilgi verilmişti. Biz cenazemiz köye gelince ilgili makamları aradık. 'Görevli gelmiyor, siz toprağa verebilirsiniz' dediler. Belediyenin göndermiş olduğu kepçe yardımıyla cenazemizi defnettik” ifadelerini kullandı.



