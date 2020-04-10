taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6925
Euro
7.3275
Altın
1686.95
Borsa
96315.04
Gram Altın
363.336
Bitcoin
46249.99

Zonguldak'ta koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Hastanede korona tedavisi gören hemşire sağlığına kavuşarak taburcu edilirken,"Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi." dedi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında sağlık görevlileri gece gündüz çalışıyor.

Öte yandan tedavi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

HEMŞİRE KORONAYA YAKALANDI

Zonguldak'ta bir hastanede hemşire olarak görev yapan Özge Akçelebi, 24 Mart'tan itibaren şiddetli baş ağrısı, kuru öksürük ve tat almama semptomlarını yaşamaya başladı.

Çalıştığı hastanede tomografi çekilen ve test yapılan Akçelebi'nin koronavirüs sonuçları pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta koronayı yenen hemşire taburcu edildi ViDEO

"VİRÜSE SADECE HASTANEDE YAKALANDIĞIMI DÜŞÜNMEYİN"

7 gün süren tedavisinin ardından yapılan 2 testin sonuçlarının negatif çıkması sonucu taburcu edilen hemşire, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

Taburcu edilen Akçelebi, "Korona salgınına yakalanmış biri olarak sizinle başıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Virüs vücuduma ne zaman bulaştı? Kuluçka süresi ne kadar sürdü? Hangi ortamdan bulaştı? Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Toplumsal olarak şöyle bir algı var.Evet hemşireyim. Çoğu insan virüse hastane ortamında yakalandığımı düşünebilir ama bu kesinlikle yanlış. Çünkü ben virüse sokakta yürürken de yakalanmış olabilirim. İşe giderken kullandığım toplu taşıma aracında da yakalanmış olabilirim.Biz bu virüsle hayatın her anında karşılaşabiliriz. Lütfen o yüzden bu algıyı kenara bırakın.’’ dedi.

Zonguldak'ta koronayı yenen hemşire taburcu edildi

"KENDİMİ İZOLE ETTİĞİM İÇİN AİLEME BULAŞMADI"

Herkesin hiçbir semptom göstermese de dikkatli olması gerektiğini ve şu anda evde karantinada olan Akçelebi, ‘’Bende virüs yok, ben sağlamım, istediğim gibi dışarı çıkabilirim’ diye düşünmeyin. Çünkü virüs taşıyıcısı olabilirsiniz ve sizde belirtisi görülmemiştir. Kendinizi düşünün ve ama onun kadar çevrenizdeki insanları da düşünün.Lütfen evinizde kalın. Hijyen kurallarına dikkat edin.Ne olur ne olmaz diye her hastaneden geldiğimde kendimi odamda izole ettim. Bu yüzden aileme bulaştırmadım. İnanın bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum." dedi.

Zonguldak'ta koronayı yenen hemşire taburcu edildi

İlginizi Çekebilir
Koronayı yenip, alkışlarla taburcu oldular
Hatay'da, koronavirüs tanısı konulan E.C. ile H.Ş., tedavilerinin tamamlanmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Fatih'te 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Polis ekiplerince tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 11 bin adet kaçak maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test
Sultangazi'de sağlık merkezindeki görevlide virüs çıkmasının ardından, diğer çalışanlardan korona için örnekler kapıda alındı.
Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek
Ordu'da zabıtaya verdiği nahif siparişle gönüllere taht kuran Burhan Amca, şeker hastalığı tedavisi için ailesinin yaşadığı Mersin'e gidecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
996
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
353
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
224
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
254
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
253
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
564
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir