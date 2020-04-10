Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında sağlık görevlileri gece gündüz çalışıyor.

Öte yandan tedavi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

HEMŞİRE KORONAYA YAKALANDI

Zonguldak'ta bir hastanede hemşire olarak görev yapan Özge Akçelebi, 24 Mart'tan itibaren şiddetli baş ağrısı, kuru öksürük ve tat almama semptomlarını yaşamaya başladı.

Çalıştığı hastanede tomografi çekilen ve test yapılan Akçelebi'nin koronavirüs sonuçları pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta koronayı yenen hemşire taburcu edildi ViDEO

"VİRÜSE SADECE HASTANEDE YAKALANDIĞIMI DÜŞÜNMEYİN"

7 gün süren tedavisinin ardından yapılan 2 testin sonuçlarının negatif çıkması sonucu taburcu edilen hemşire, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

Taburcu edilen Akçelebi, "Korona salgınına yakalanmış biri olarak sizinle başıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Virüs vücuduma ne zaman bulaştı? Kuluçka süresi ne kadar sürdü? Hangi ortamdan bulaştı? Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Toplumsal olarak şöyle bir algı var.Evet hemşireyim. Çoğu insan virüse hastane ortamında yakalandığımı düşünebilir ama bu kesinlikle yanlış. Çünkü ben virüse sokakta yürürken de yakalanmış olabilirim. İşe giderken kullandığım toplu taşıma aracında da yakalanmış olabilirim.Biz bu virüsle hayatın her anında karşılaşabiliriz. Lütfen o yüzden bu algıyı kenara bırakın.’’ dedi.

"KENDİMİ İZOLE ETTİĞİM İÇİN AİLEME BULAŞMADI"

Herkesin hiçbir semptom göstermese de dikkatli olması gerektiğini ve şu anda evde karantinada olan Akçelebi, ‘’Bende virüs yok, ben sağlamım, istediğim gibi dışarı çıkabilirim’ diye düşünmeyin. Çünkü virüs taşıyıcısı olabilirsiniz ve sizde belirtisi görülmemiştir. Kendinizi düşünün ve ama onun kadar çevrenizdeki insanları da düşünün.Lütfen evinizde kalın. Hijyen kurallarına dikkat edin.Ne olur ne olmaz diye her hastaneden geldiğimde kendimi odamda izole ettim. Bu yüzden aileme bulaştırmadım. İnanın bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum." dedi.