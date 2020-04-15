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Zonguldak'ta koronayı yenen kadının duygusal anları

Ereğli'de, 22 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen Gönül Atay, kendisini bekleyen eşine gözyaşlarıyla sarıldı.

DHA |
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Zonguldak'ta koronayı yenen kadının duygusal anları

 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 22 gün önce rahatsızlanan Gönül Atay ile 7 gün önce rahatsızlanan Ferda Sezgin’in (32), yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Özel hastanede tedaviye alınan Gönül Atay ve Ferda Sezgin, sağlıklarına kavuşarak bugün sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı -2

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşısında gördüğü eşi Hamit Atay’a gözyaşları arasında sarılan Gönül Atay, duygu dolu anlar yaşadı.

Doktorlar ise Gönül Atay'a, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ve 14 gün evinde karantina altında kalmasını söyledi.

Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı -3

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ"

Zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Gönül Atay, "Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın hemşirelerimizin çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Herkes evde kalsın." dedi.

Taburcu olmanın sevincini yaşayan Ferda Sezgin ise, "Doktorlarıma ve hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sarıyya Mammadova ise hastalarının taburcu olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu, tüm hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı -1

Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı -4

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