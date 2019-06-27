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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Maden ocağında meydana gelen göçükte 35 yaşındaki madenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA | 27.06.2019 - 14:50..
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy mevkisinde özel bir maden ocağında çalışan 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli isimli maden işçisi, meydana gelen göçük altında kaldı.

Beline kadar toprak altında kalan işçiyi, mesai arkadaşları kurtardı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin Gegekli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR MADENCİ ÖLDÜ, BİRİ YARALI

Göçükte yaralanan Orhan P. (31) isimli işçi ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Gegekli'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

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