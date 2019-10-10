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Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

Zonguldak'ta maden ocağında gerçekleşen göçük sebebiyle bir işçi hayatını kaybetti.

AA | 10.10.2019 - 00:12..
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Kilimli ilçesi Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce başlatılan ve yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmaları sonunda Akçaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

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Yeşim Salkım hesabını gizledi

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