Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

Kilimli ilçesi Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce başlatılan ve yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmaları sonunda Akçaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna