Evlerin kapısında ekmek satışı başladı

Zonguldak'ta da hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, sabah erken saatlere kadar hazırlık yapılan ekmek fırınlarında, mahallelerde satışa başladı.
VATANDAŞLARA EKMEK DAĞITILDI
Servis araçlarına konulan ekmekler, mahallelerde vatandaşın ayağına kadar gitti. Karaelmas Mahallesi'nde gezen ekmek aracındaki görevli "ekmekçi geldi" diye bağırarak, sesini duyurmaya çalıştı.
Evlerinin balkonlarına çıkanlar, ihtiyaçları kadar ekmek satın aldı.
ANKARA
Fırıncılar, ekmeği vatandaşların binalarının kapılarına kadar götürerek satışına başladı.