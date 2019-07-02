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Zonguldak’ta merkezli terör operasyonunda 5 tutuklama

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyondan terör propagandası yaptıkları belirlenen kişiler cezaevine gönderildi.

İHA | 02.07.2019 - 21:18..
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TEM ekiplerince 3 gün önce Zonguldak merkezli Antalya, İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda 3‘ü kadın 5 şüpheli terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Aramalarda ele geçirilen dijital ve örgütsel dokümanlara da el konulmuştu.

TUTUKLULARDAN 3'Ü KADIN

Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3’ü kadın 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta merkezli terör operasyonunda 5 tutuklama

Zonguldak’ta merkezli terör operasyonunda 5 tutuklama

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