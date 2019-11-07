taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7416
Euro
6.3749
Altın
1482.05
Borsa
102642.68
Gram Altın
273.936
Bitcoin
52783.86

Zonguldak'ta minibüs araca çarpıp devrildi

Yolcu taşımacılığı yapan minibüs, bir araca çarptı ardından da refüje çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı ve yan yattı. Kazada biri çocuk, 10 kişi yaralandı.

İHA | 07.11.2019 - 14:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta kent merkezi ile Asma Mahallesi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü Hasan K., karşıdan gelen bir araca yandan çarptı.

REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince,minibüs refüje çarparak yan yattı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ta minibüs araca çarpıp devrildi VİDEO

Zonguldak'ta minibüs araca çarpıp devrildi

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ambulanslar, araç içinde bulunan yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta minibüs araca çarpıp devrildi

GÜVENLİK KAMERALARI KAZAYI KAYDETTİ

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün trafiğe kapalı alana geldiği, bu sırada karşı yönden gelen hafif ticari aracın da ana yola çıkmaya çalıştığı görüldü.

Kaza sonrası ise çevrede bulunan vatandaşlar, minibüsün kaldırılması için ekiplere yardımcı oldu.

Zonguldak'ta minibüs araca çarpıp devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

455
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

183
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

487
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

537
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

104
Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

166
Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir