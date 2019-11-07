Zonguldak'ta kent merkezi ile Asma Mahallesi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü Hasan K., karşıdan gelen bir araca yandan çarptı.

REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince,minibüs refüje çarparak yan yattı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ta minibüs araca çarpıp devrildi VİDEO



YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ambulanslar, araç içinde bulunan yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAZAYI KAYDETTİ

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün trafiğe kapalı alana geldiği, bu sırada karşı yönden gelen hafif ticari aracın da ana yola çıkmaya çalıştığı görüldü.

Kaza sonrası ise çevrede bulunan vatandaşlar, minibüsün kaldırılması için ekiplere yardımcı oldu.