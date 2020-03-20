Zonguldak'ta müşteri hapşırınca mağaza karıştı

Zonguldak'ta yaşayan Mahmut Ay isimli esnafa, Ankara'dan ziyarete gelen müşterisi fatura işlemi yapıldığı sırada hapşırdı.

Bu sırada panik yaşayan ortamdakiler, hızla sağa sola kaçıştı.,

MONTUNUN ALTINA GİZLENDİ

Koltuğunda oturan esnaf Mahmut Ay ise refleksle montuna gizlenerek dakikalarca montunun altında bekledi. Montuyla yüzünü koruyan Ay, bir süre sonra montunun altından çıkarak işine devam etti.

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KENDİSİ DE KALKIP GİTTİ

Olup bitene anlam veremeyen müşterisi de hızla diğerleriyle birlikte dışarıya kaçmaya çalıştı. Tekrar içeriye gelenler müşteri ve diğerleri, anlık stresle gülme krizine girdi.

"KORONAVİRÜS VAR"

Yaşadığı ilginç olayı gazetecilere anlatan Mahmut Ay, "Bölge bayimiz geldi. Oturdu, konuşurken hapşırdı. Neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Gündemde zaten koronavirüs var." diye konuştu.