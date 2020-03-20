taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5173
Euro
6.9795
Altın
1502.62
Borsa
86703.38
Gram Altın
315.434
Bitcoin
43454.28

Zonguldak'ta müşteri hapşırınca mağaza karıştı

Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve iş yerindekiler, panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf, dakikalarca öyle bekledi.

İHA | 20.03.2020 - 13:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta yaşayan Mahmut Ay isimli esnafa, Ankara'dan ziyarete gelen müşterisi fatura işlemi yapıldığı sırada hapşırdı.

Bu sırada panik yaşayan ortamdakiler, hızla sağa sola kaçıştı.,

MONTUNUN ALTINA GİZLENDİ

Koltuğunda oturan esnaf Mahmut Ay ise refleksle montuna gizlenerek dakikalarca montunun altında bekledi. Montuyla yüzünü koruyan Ay, bir süre sonra montunun altından çıkarak işine devam etti.

Müşteri hapşırdı, dükkan karıştı İZLE

KENDİSİ DE KALKIP GİTTİ

Olup bitene anlam veremeyen müşterisi de hızla diğerleriyle birlikte dışarıya kaçmaya çalıştı. Tekrar içeriye gelenler müşteri ve diğerleri, anlık stresle gülme krizine girdi.

Zonguldak'ta müşteri hapşırınca mağaza karıştı

"KORONAVİRÜS VAR"

Yaşadığı ilginç olayı gazetecilere anlatan Mahmut Ay, "Bölge bayimiz geldi. Oturdu, konuşurken hapşırdı. Neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Gündemde zaten koronavirüs var." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sağlık çalışanlarına teşekkür videosu
Düzce'de ortaokul ve anaokulu öğrencileri, koronavirüse karşı mücadelede üstün fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ve yetkililere teşekkür videosu hazırladı.
CHP'den infaz düzenlemesine destek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "İnfaz düzenlemesine olumlu katkı vereceğiz" dedi.
Taksicilerden 'işler azaldı' eylemi
Taksiciler koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek, eylem yaptı.
Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 15 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, 10 kişi tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Akkul, yoğun bakımda
Burak Akkul, yoğun bakımda
235
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
125
Aydın Doğan banka kuruyor
Aydın Doğan banka kuruyor
205
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
492
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
125
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
76
Muhterem Nur vefat etti
Muhterem Nur vefat etti
145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir