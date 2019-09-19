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Zonguldak'ta oğlundan böbrek alan babanın acı vedası

Babasına böbreğini veren ve geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden 2 çocuk babası, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 19.09.2019 - 16:40..
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Tayfun Yıldız, böbrek yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşayan babası Cevat Yıldız’a, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde böbreğini verdi.

Alaplı KYK Okulu'nda çalışan Tayfun Yıldız, dün öğlen saatlerinde rahatsızlandı.

Zonguldak'ta oğlundan böbrek alan babanın acı vedası

KAN DEĞERLERİ DÜŞÜK ÇIKTI

Yıldız, ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde kan değerleri düşük çıkan ve durumu kötüye giden Yıldız, ambulansla Ereğli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta oğlundan böbrek alan babanın acı vedası

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümü şüpheli bulunan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra Gümeli Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazında babası, gözyaşları içerisinde oğluna veda etti.

Zonguldak'ta oğlundan böbrek alan babanın acı vedası

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