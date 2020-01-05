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Zonguldak'ta otomobil 40 metreden uçtu:1 ölü 3 yaralı

Zonguldak'ta karlı yolda seyir halinde olan otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlanması sonucunda 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

İHA | 05.01.2020 - 23:27..
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Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesi 12. kilometrede, sürücüsü öğrenilemeyen 67 AC 719 plakalı otomobil, yolun da karlı olması sebebiyle kontrolden çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ DE YARALANDI

Virajı alamayan otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alanda ağaçların yakınında durabilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta otomobil 40 metreden uçtu:1 ölü 3 yaralı

HALATLAR YARDIMIYLA YUKARI ÇIKARTILDILAR

Kazada yaralanan Oğuzhan D. (23), Emre Y. (23), Hasancan A. (22), 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, AFAD ve itfaiye tarafından halatlarla uçurumdan çıkartıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Kadriye Taşkara'nın cansız bedeni de ambulansa konularak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta otomobil 40 metreden uçtu:1 ölü 3 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Emre Y. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, diğer iki yaralı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Kadriye Taşkara'nın Sağlık Uygulama MYO Patoloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Zonguldak'ta otomobil 40 metreden uçtu:1 ölü 3 yaralı

Zonguldak'ta otomobil 40 metreden uçtu:1 ölü 3 yaralı

Zonguldak'ta otomobil 40 metreden uçtu:1 ölü 3 yaralı

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