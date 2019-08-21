Zonguldak’ta otomobil ormanlık alana uçtu

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Karamollaoğlu: Hukuk ve halkın iradesi dikkate alınmadı

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Yangına karşı ateşle müdahale eden görevli o anları anlattı

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Şanlıurfa’da patlayıcı madde fünye ile patlatıldı

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İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor

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İdlib'de kuşatma sivillerin kaçışına neden oluyor

1 İran’da kadınlar için düğmesiz dış giyim üretimi yasaklandı Düğmesiz tunik ve pardösü türü kıyafetleri üreten ya da satan iş yerleri kapatılacak.

2 Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı Çimento ham maddesi taşıyan silobaz tırın 8 metreden düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

3 Kocaeli’de sahte alkol operasyonu Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

4 İdlib'de kuşatma sivillerin kaçışına neden oluyor Rejimin Han Şeyhun'u kuşatması sonrası ilçede sivil kalmadı. Diğer bölgelerde de hareketlilik var.

5 Şanlıurfa’da patlayıcı madde fünye ile patlatıldı Yol kenarında içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paketin bulunması sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

6 WhatsApp para transferine imkan tanıyacak Yeni özelliği kullanıcılarına sunabilmek için firmalarla görüşen WhatsApp, ilk olarak Endonezya'da deneme gerçekleştirecek.