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Zonguldak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaza meydana geldi. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

İHA | 13.04.2019 - 16:16..
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Çaycuma Bartın Karayolu üzerindeki İl Özel İdaresi Kavşağında, Özlem Girdi (34) isimli sürücünün kullanmış olduğu araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Yağmurun aniden bastırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Özlem Girdi’nin aracı yan yatarak tek taraflı kaza meydana geldi. Olayı görenler jandarma trafik ekiplerine ve 112 acil servisini arayarak yardım istedi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Aracın şoförü Özlem Girdi ve araçta yolcu olarak bulunan Ahu Akbulut Akyazı(39) ve Yasemin Yalçın(42) isimli şahıslar 112 acil ambulans ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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