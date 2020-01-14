Zonguldak'ta otomobilin yayalara çarptığı kaza

Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi girişinde Mertcan G. idaresindeki otomobil, şehir içi yolcu taşıyan otobüsten durakta indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ali Yanmaz ile 56 yaşındaki Mustafa Demir’e çarptı.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazada Ali Yanmaz ağır şekilde yaralanırken ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Mustafa Demir’in ise tedavinin devam ettiği belirtildi. Aynı nokta sürekli kaza meydana gelmesine rağmen önlem alınmamasına kıza mahalle sakinleri ise kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapatmıştı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ali Yanmaz ile Mustafa Demir’in durakta yolcu otobüsünden inip bir süre bekledikten sonra karşıya geçmeye çalışırken otomobilin kendilerine çarptığı ve Ali Yanmaz’ın havada taklalar atıp yere düştüğü görülüyor.



















