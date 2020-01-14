taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.5456
Altın
1545
Borsa
121407.26
Gram Altın
292.441
Bitcoin
50721.27

Zonguldak'ta otomobilin yayalara çarptığı kaza

Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İHA | 14.01.2020 - 17:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi girişinde Mertcan G. idaresindeki otomobil, şehir içi yolcu taşıyan otobüsten durakta indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ali Yanmaz ile 56 yaşındaki Mustafa Demir’e çarptı.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazada Ali Yanmaz ağır şekilde yaralanırken ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Mustafa Demir’in ise tedavinin devam ettiği belirtildi. Aynı nokta sürekli kaza meydana gelmesine rağmen önlem alınmamasına kıza mahalle sakinleri ise kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapatmıştı.

Zonguldak'ta otomobilin yayalara çarptığı kaza VİDEO

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ali Yanmaz ile Mustafa Demir’in durakta yolcu otobüsünden inip bir süre bekledikten sonra karşıya geçmeye çalışırken otomobilin kendilerine çarptığı ve Ali Yanmaz’ın havada taklalar atıp yere düştüğü görülüyor.

Otomobil yayalara böyle çarptı -1

Otomobil yayalara böyle çarptı -2

Otomobil yayalara böyle çarptı -3

Otomobil yayalara böyle çarptı -4

Otomobil yayalara böyle çarptı -5

İlginizi Çekebilir
Mehmetçik'ten Suriyeli engellilere yardım
Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölge halkına yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.
Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı
Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.
Minibüs şoförü seyir halinde okey oynadı
Sakarya'da yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken yolcular tarafından görüntülendi.
Bursa'da uyuyan kızını 14 yerinden bıçakladı
33 yaşındaki kızını, annesi ile uyuduğu sırada bıçaklayarak yaralayan baba, mahkemede tahliyesini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

310
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

182
Hakan Şükür Uber şoförü oldu

Hakan Şükür Uber şoförü oldu

428
Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

75
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

126
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

222
Diyanet, TOKİ'den krediyle ev almayı caiz buldu

Diyanet, TOKİ'den krediyle ev almayı caiz buldu

361
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir