Zonguldak'ta otomobilin yayaya çarpma anı kameraya yansıdı

Kaza, Zonguldak'ın Terakki Mahallesi Acılık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kavşaktan dönmek isteyen ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Yasemin Sivri'ye çarptı.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı VİDEO

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Sivri'nin yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan Yasemin Sivri, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasemin Sivri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.