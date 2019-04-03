Zonguldak'ta oylar sayıldı, Seçim Kurulu'na gidilmeyecek

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, partilerinin, Perşembe ve Saltukova beldelerinde İlçe Seçim Kurulu'na oylarda tutarsızlık olduğu yönünde dün itirazda bulunduklarını söyledi.

DEVREK KARARI BEKLENİYOR

Oyların yeniden sayıldığını, Perşembe ve Saltukova beldelerindeki sonuçlarda değişiklik olmadığını belirten Tosun, "Dün Çaycuma'da yapılan itirazlar değerlendirildi. Oyların sayımında az bir fark değişiklik olmuş ama sonuç değişmemiş. Bu nedenle beldelere itirazımız olmayacak. Devrek için kararı bekliyoruz." dedi.