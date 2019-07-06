taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Zonguldak'ta park halindeki araç yandı

Park halindeki otomobilin motor bölümünde başlayan yangın, kısa sürede söndürüldü.

İHA | 06.07.2019 - 14:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta, park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığını gören vatandaşlar, ellerine yangın söndürme tüplerini alarak yangına müdahale etti.

Zonguldak'ta park halindeki araç yandı

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan maddi hasar meydana gelen araç, çekici yardımıyla çekildi.

Zonguldak'ta park halindeki araç yandı

Zonguldak'ta park halindeki araç yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

360
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

625
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

600
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

119
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

60
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

11
Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir