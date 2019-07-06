Zonguldak'ta park halindeki araç yandı

Zonguldak'ta, park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığını gören vatandaşlar, ellerine yangın söndürme tüplerini alarak yangına müdahale etti.
SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan maddi hasar meydana gelen araç, çekici yardımıyla çekildi.