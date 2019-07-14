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Zonguldak'ta polis aracı kaza yaptı

Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı ve sürücüsünün alkollü olduğu otomobil orta refüje çıktı. Kazada 2’is polis 3 kişi yaralandı.

İHA | 14.07.2019 - 02:46..
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Zonguldak’ta gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi İkinci Makas Mevkiindeki polis noktası yakınında kaza meydana geldi.

Alkollü olarak otomobiline binen 63 yaşındaki E.A. evine gittiği sırada R.B. idaresindeki otosundan kaçmaya başladı.

UZUM SÜRE KOVALAMA YAŞANDI

R.B ve Ü.E isimli polis memurlarının dur ikazına uymayan alkollü otomobil sürücüsü E.A. polis ekibinden uzun süre kaçmaya çalıştı.

KAZA YAPTILAR

Kovalamaca sırasında polis aracı ve alkollü otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkarak kaza yaptılar. Kazada R.B ve Ü.E. isimli polis memurları ve alkollü araç sürücüsü E.A. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis memurlarının ve alkollü araç sürücüsünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis memurlarının mesai arkadaşları hastaneye akın ederek meslektaşlarının durumları hakkında bilgi aldılar.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta polis aracı kaza yaptı

Zonguldak'ta polis aracı kaza yaptı

Zonguldak'ta polis aracı kaza yaptı

Zonguldak'ta polis aracı kaza yaptı

Zonguldak'ta polis aracı kaza yaptı

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